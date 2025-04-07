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Володин анонсировал рассмотрение нового законопроекта о борьбе с мошенниками

ГД РФ рассмотрит проект о защите от мошенничества под видом благотворительности
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Государственная дума РФ на текущей неделе рассмотрит законопроект о защите граждан от мошенников, которые осуществляют преступную деятельность под видом благотворительных организаций. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Депутат со ссылкой на подписчиков рассказал, что россияне часто видят в социальных сетях объявления о сборе денежных средств на те или иные нужды. Подобные посты публикуются от имени различных благотворительных фондов, но проверить достоверность размещенной информации крайне сложно.

«Этим пользуются мошенники, создавая фейковые страницы, копируя аккаунты настоящих организаций и рассылая от их имени сообщения с призывами участвовать якобы в благотворительных проектах», — добавил Володин.

По словам председателя ГД РФ, в некоторых социальных сетях у пользователей есть возможность верифицировать свои аккаунты и группы. Но единых требований к этому в стране нет, поэтому никто не может гарантировать подлинность тех или иных страниц в социальных сетях.

Как отметил парламентарий, 95% участников размещенного в его Telegram-канале опроса поддержали необходимость решить данную проблему на законодательном уровне.

«В этой связи предлагается установить возможность идентификации и аутентификации персональных страниц некоммерческих организаций в социальных сетях через «Госуслуги», — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что главная цель законопроекта — обезопасить россиян от действий аферистов. Володин уточнил, что граждане страны должны быть уверены, что при участии в благотворительных проектах их деньги не попадут в карман преступникам.

Ранее жителей РФ предупредили о новой схеме мошенничества с домашними телефонами.

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