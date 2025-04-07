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В Сети появились кадры, снятые в Судже за день до освобождения

Опубликованы кадры, снятые бойцами РФ в курской Судже за день до ее освобождения
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Кадр из видео/Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

В сети появились кадры, которые сняли в курской Судже за день до того, как город освободили от Вооруженных сил Украины. Видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны».

На кадрах запечатлели, как российские военные заходят в населенный пункт. Там их встречают жители, часть из которых эвакуировали на носилках или в инвалидных креслах. На видео также попали разрушения в городе, а вдали слышны бои.

До этого официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что ведомство собирает данные о преступлениях украинских войск в Курской области во время оккупации приграничных территорий.

Например, одна из жительниц села Казачья Локня рассказывала. что военные ВСУ пропускали жителей Сум в Курскую область, чтобы те мародерствовали и похищали имущество курян. По словам женщины, они вывозили из домов все: раковины, унитазы, газовые плиты, стиральные машины.

Ранее силовики заявили, что командиры ВСУ угрожали бойцам репрессиями за выход из Суджи.

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