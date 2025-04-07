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Названа причина, по которой «Газель» въехала в переход на станции «Парк Победы»

ТАСС: «Газель» въехала в подземный переход метро из-за скользкой дороги

Грузовой автомобиль «Газель» въехал в подземный переход станции метро «Парк Победы» в Москве из-за скользкой дороги. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Кроме того, на машине были установлены летние покрышки.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги в связи с непогодой. Также установлено, что на автомобиле установлена летняя резина», — сказал собеседник агентства.

Из-за ДТП с «Газелью» вход в метро «Парк Победы» заблокирован. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Грузовая «Газель получила сильные повреждения, судя по кадрам видео, у машины полностью разбиты кабина и стекла, выгнута водительская дверь, отсутствует передняя ось. Кроме того, повреждена платформа. Вокруг разбросаны обломки бампера и другие части машины. Также разрушена лестница, по которой автомобиль въехал в переход. Водитель самостоятельно покинул кабину однако внутри зажат еще один человек.

Накануне в Северном Бутово на юго-западе Москвы столкнулись два автобуса. Авария произошла на улице Грина. Сообщалось о семи пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

2 апреля в Москве произошло массовое ДТП с участием автомобилей такси и каршеринга, а также автобуса. В результате аварии, которая случилась в Солнцево, пострадал ребенок.

Ранее в Подмосковье автобус въехал в школу.

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