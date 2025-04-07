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Киркоров опоздал на концерт из-за рекорда Овечкина

Киркоров опоздал с выходом на сцену из-за просмотра рекордного матча Овечкина
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что опоздал с выходом на сцену на юбилейном концерте Александра Буйнова в Государственном Кремлевском дворце из-за того, что смотрел матч с участием российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Смотрел матч, как он забил эту шайбу. Это было просто гениально. Пользуясь случаем, хочу поздравить Александра, это мой друг большой. Смотрел матч вот буквально перед тем, как выйти на сцену, я даже чуть-чуть опоздал», — рассказал Киркоров.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее певец Сергей Жуков переписал культовую песню в честь рекорда Овечкина.

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