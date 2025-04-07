Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с декабря 2024 года

Индекс Московской Биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) после открытия утренней торговой сессии опустился ниже 2700 пунктов — впервые с 25 декабря 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 07:33 по московскому времени, индекс Мосбиржи снижался на 3%. В этот момент значение находилось на уровне 2 698,63 пункта.

Спустя 10 минут индекс усилил снижение и опустился до отметки в 2 674,17 пункта (-3,88%).

Индекс Московской Биржи — это сводный показатель, который определяет, насколько изменилась стоимость акций основных участников российского рынка из числа представленных на торговой площадке. При его формировании учитываются только ценные бумаги крупнейших и динамично развивающихся компаний, деятельность которых относится к основным секторам экономики РФ.

31 марта индекс Мосбиржи впервые с 11 февраля текущего года опустился ниже 3000 пунктов. По состоянию на 7:00 мск, он уменьшился на 3,49%. В тот момент значение находилось на уровне 2920,17 пункта.

Ранее в РФ составили список самых популярных компаний у российских инвесторов.