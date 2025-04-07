Мнения американских избирателей о поддержке Украины и НАТО резко разделились

В США 79% сторонников республиканцев выступают против продолжения оказания помощи Украине. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опрос общественного мнения.

При этом 83% тех, кто поддерживает демократов, хотят, чтобы украинцам и дальше поставляли вооружение и технику, добавляют журналисты.

Авторы публикации отмечают, что опрос показал крайнюю поляризацию мнений в американском обществе, которая отражается и в других аспектах. К примеру, 81% республиканцев хотят прекратить тратить налоги на безопасность союзников США. При этом 83% демократов выступают за того, чтобы продолжать поддерживать союзников, считая их источником мощи страны.

К НАТО положительно относятся 80% сторонников Демократической партии, а среди поддерживающих Республиканскую партию таких всего 30%.

До этого издание UnHerd сообщало, что США могут покончить с военным конфликтом на Украине, сократив присутствие своих войск в Европе.

Авторы статьи подчеркивают, что усиление военной помощи Киеву не даст результатов, ведь Россия из-за этого не изменит свою позицию, что не будет способствовать заключению прочного мира.

Ранее Трамп рассказал о крайнем сроке для перемирия на Украине.