Ученые нашли скрытый потенциал регенерации млекопитающих в щетинистых мышах

Международная группа биологов под руководством Университета Кентукки в США обнаружила, что способность к регенерации сложных тканей у млекопитающих может быть более распространена, чем считалось прежде. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые сосредоточились на африканских щетинистых, или жесткошерстных мышах (Lophuromys). Эти грызуны наряду со своими близкими родственниками — иглистыми мышами, могут восстанавливать кожу, спинной мозг и даже ткани сердца.

Команда изучила травмы ушей у различных видов грызунов в Кении и выяснили, что такая беспрецедентная способность к регенерации есть лишь у упомянутых двух родов животных.

Специалисты пришли к выводу, что щетинистые и иглистые мыши унаследовали возможность регенерации сложных тканей от общего предка.

«Это исследование создает эволюционную основу для изучения регенерации у млекопитающих и открывает новые возможности для разработки методов лечения ран и восстановления тканей у людей», — отметил ведущий автор исследования, профессор Эшли Сейферт.

Ранее ученые выделили ключевые клетки, необходимые для восстановления тканей печени.