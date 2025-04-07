Петербуржец нашел в телефоне восьмилетней дочери порно с ее участием

В Петербурге отец обнаружил в телефоне дочери шокирующие видео с ее участием

Житель Санкт-Петербурга нашел детское порно в телефоне маленькой дочери. Об этом стало известно 78.ru.

Недавно в гости к мужчине прилетела его восьмилетняя дочь из Москвы. Однажды в руки к отцу попал ее телефон, он решил изучить содержимое и наткнулся на порноролики — девочка была задействована в главных ролях, а съемки, судя по обстановке на кадрах, проходили в квартире ее бабушки.

Шокированный родитель обратился в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Крыму мужчина развращал школьницу и выманил у нее интимные фото. По данным следствия, 31-летний подозреваемый познакомился с жертвой в одной из социальных сетей, на тот момент девочке было всего девять лет.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, он полностью признал свою вину. Известно, что ранее фигурант был судим в Ленинградской области за совершение преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Ранее в распространении детской порнографии обвинили педагога с Камчатки.