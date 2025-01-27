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Выделены ключевые клетки, необходимые для восстановления тканей печени

Immunity: LAM-макрофаги служат очистителями печени от поврежденных клеток
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Ученые из Центра исследований воспаления VIB-UGent выделили ключевую популяцию клеток, помогающих тканям печени регенерировать. Речь идет об особых ЛАМ-макрофагах, устраняющих поврежденные клетки. Результаты исследования опубликованы в журнале Immunity.

Новая работа, проведенная под руководством профессора Шарлотты Скотт, показала, что для восстановления тканей после повреждений необходима активация специфического типа иммунных клеток — макрофагов.

Макрофаги, являясь специализированными иммунными клетками, играют ключевую роль в поддержании здоровья тканей, реагируя на повреждения и способствуя их восстановлению. В нормальной печени большинство макрофагов представлено купферовскими клетками (КК). Однако при повреждениях, например при ожирении, активируются другие подгруппы макрофагов, такие как липид-ассоциированные макрофаги (ЛАМ).

До недавнего времени оставался неясным механизм их действия в контексте повреждений печени. Новое исследование показало, что макрофаги, ранее классифицируемые как КК, способны адаптироваться к поврежденной ткани и превращаться в ЛАМ-подобные клетки, играя важную роль в восстановлении.

Ученые использовали новейшие методы исследования, такие как секвенирование РНК отдельных клеток, чтобы изучить функции печеночных макрофагов при различных повреждениях. Это позволило им выявить сходные популяции LAM-подобных клеток, которые активно участвовали в регенерации.

Также, в ходе экспериментов на животных, ученые установили, что экспрессия гена TREM2 в этих клетках необходима для эффективного удаления поврежденных клеток и предотвращения фиброза. Потеря TREM2 в обеих популяциях макрофагов препятствует восстановлению, что подчеркивает его важность в процессе регенерации.

Ранее ученые выяснили, как ожирение печени приводит к раку.

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