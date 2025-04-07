Стало известно о влиянии пошлин Трампа на рост евро

Тарифные меры президента США Дональда Трампа могут замедлить экономический рост еврозоны на 0,5–1 процентный пункт. Об этом в интервью Financial Times заявил глава греческого центрального банка Яннис Стурнарас.

Так он прокомментировал данные о том, что ЕС рассматривает возможность одобрения первого набора целевых контрмер на импорт США на сумму до $28 млрд.

По мнению Стурнараса, надвигающаяся глобальная торговая война рискует спровоцировать большой «отрицательный шок спроса» в еврозоне, который может воздействовать на экономический рост Европы.

«Значительное негативное влияние на рост может привести к тому, что активность окажется намного слабее, чем ожидалось, что приведет к снижению инфляции ниже целевых показателей», — заявил он.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме объяснили, зачем ввели пошлины против островов с пингвинами.