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В Крыму начался снегопад

В Крыму выпал апрельский снег

В крымских Симферополе, Севастополе, предгорных и горных районах полуострова выпал мокрый снег. Об этом сообщил местный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, из-за прохождения холодного фронтального раздела в течение суток 7 и 8 апреля в Крыму будут сложные погодные условия. В республике ожидаются заморозки до -2°C. Также будет усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра до 15–20 м/с, а местами порывы разгонятся до 25 м/с.

В республике действует штормовое предупреждение с 6 по 9 апреля.

Накануне российскую столицу накрыл сильный снегопад. По информации Telegram-канала Mash, в Москве сейчас действует циклон «Зион‎»‎. В столичном Дептрансе призвали водителей, сменивших зимние шины на летние, не выезжать на дороги и воспользоваться общественным транспортом. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также воздержаться от резких маневров и не отвлекаться во время движения на мобильные телефоны.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким будет апрель в Москве.

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