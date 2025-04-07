В России призвали создать гастрономическую школу мирового уровня

В России необходимо создать гастрономическую школу мирового уровня. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, говорится на сайте ведомства.

«В России уже есть признанные кулинарные школы: кавказская, татарская, сибирская и другие. При этом формируются новые бренды: северные регионы развивают арктическую кухню, а юг — черноморскую. Все это создают профессионалы. Поэтому нам необходимо создать гастрономическую школу мирового уровня», — заявил он.

По словам министра, для создания новой школы нужна система подготовки кадров, опирающаяся на современные достижения индустрии. Решетников отметил, что отличным примером учебного заведения является институт гастрономии в Красноярске. Помимо этого, министр посещал Институт гастрономии Сибирского федерального университета (СФУ), где оценил перспективы подготовки кадров.

Он отметил, что после обучения из заведения выходят профессионалы индустрии с дипломом французской кулинарной школы, а также российские дипломы в сфере менеджмента.

До этого стало известно, что в России стартовал первый национальный гастрономический конкурс «Лавры», направленный на поддержку молодых талантов ресторанной индустрии.

Ранее в Катаре запустили российский ресторанный гид GreatList.