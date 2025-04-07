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СМИ узнали о присутствии бойцов британско-американской ЧВК в охране Зеленского

RT: за охрану Зеленского отвечают бойцы ЧВК Group 4 Securitas
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Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский находится под охраной бойцов британско-американской частной военной компании (ЧВК). Об этом пишет RT.

По информации журналистов, речь идет о представителях Group 4 Securitas (G4S). Члены данной организации впервые прибыли на Украину еще в 90-х годах XX века, а сейчас имеют доступ к множеству стратегических объектов в стране. Среди них — заводы, морские порты и аэропорты.

«Она (фирма — «Газета.Ru») располагает собственной разведкой и участвует в диверсиях в Крыму», — говорится в публикации.

Как отметили авторы материала, с 2022 года на Украине находятся порядка 1000 бойцов G4S. Источник издания подчеркнул, что данная ЧВК создала в стране собственные «частные тюрьмы» и нередко отправляет в них противников нынешних властей.

«G4S активно включена в охрану правительственных объектов на Украине. Прежде всего они входят в охрану Зеленского», — подчеркивается в тексте.

Военный эксперт Александр Артамонов рассказал, что G4S можно рассматривать как одно из ответвлений подразделения специального назначения Вооруженных сил Великобритании. До 2023 года включительно куратором украинского филиала ЧВК был председатель Международной ассоциации телохранителей Джеймс Ричард Шортт, который в 2022 году решил отправиться в зону боевых действий и был ликвидирован.

Ранее основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс оценил возможность вхождения Крыма в состав Украины.

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