В Финляндии попросили у США инструкции на случай вывода войск из Европы

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что европейские союзники США в НАТО должны иметь «четкую дорожную карту» на случай вывода американских войск из Европы, чтобы избежать нападения России. Его слова приводит Politico.

Он призвал к «четкой дорожной карте» от Вашингтона, чтобы у России не появилось окна возможностей «что-нибудь сделать». Кроме того, по словам министра, США должны координироваться с инициативами ЕС по усилению оборонного потенциала блока. В то же время он предупредил, что уход США из Европы представляет опасность для континента, особенно для стран, граничащих с Россией.

«Европа слишком слаба без американского потенциала. Она должна быть дополнена европейскими возможностями», – сказал Хяккянен.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейских лидеров чаще смотреть телевизор и прислушиваться к высшему руководству США, комментируя дискуссии о том, что Вашингтон якобы может покинуть Североатлантический альянс. Он подчеркнул, что США твердо привержены НАТО и пятой статье договора организации о коллективной обороне.

Ранее госсекретарь США дал совет союзникам по НАТО.