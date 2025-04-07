Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии попросили у США инструкции на случай вывода войск из Европы

Глава МО Хяккянен: США должны дать дорожную карту на случай ухода из Европы
close
Prime Minister's Office of Finland

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что европейские союзники США в НАТО должны иметь «четкую дорожную карту» на случай вывода американских войск из Европы, чтобы избежать нападения России. Его слова приводит Politico.

Он призвал к «четкой дорожной карте» от Вашингтона, чтобы у России не появилось окна возможностей «что-нибудь сделать». Кроме того, по словам министра, США должны координироваться с инициативами ЕС по усилению оборонного потенциала блока. В то же время он предупредил, что уход США из Европы представляет опасность для континента, особенно для стран, граничащих с Россией.

«Европа слишком слаба без американского потенциала. Она должна быть дополнена европейскими возможностями», – сказал Хяккянен.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейских лидеров чаще смотреть телевизор и прислушиваться к высшему руководству США, комментируя дискуссии о том, что Вашингтон якобы может покинуть Североатлантический альянс. Он подчеркнул, что США твердо привержены НАТО и пятой статье договора организации о коллективной обороне.

Ранее госсекретарь США дал совет союзникам по НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами