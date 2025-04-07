Канал «ВЧК-ОГПУ» удалили из Telegram

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иностранным агентом) стал недоступен в мессенджере, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Telegram-канал был заблокирован в ночь на 7 апреля — предположительно, по решению суда. Авторов канала ранее обвиняли в публикации разведывательных данных в пользу стран Запада, а также непроверенной информации за деньги.

4 декабря Таганский суд Москвы оштрафовал за отсутствие маркировки иностранного агента одного из создателей Telegram-канала ВЧК-ОГПУ Андрея Шварева.

Он работал журналистом «Росбалта». В конце 2019 года был объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу о вымогательстве в особо крупном размере.

По этому делу также проходит задержанный в феврале 2023 года администратор Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов. СМИ тогда писали, что, по данным МВД, сумма ущерба по делу оценивается в 12 млн рублей.

Причем силовики называли Гусова учредителем «ВЧК-ОГПУ». Однако канал эту информацию опровергал.

Ранее сообщалось, что полковник ФСБ вымогал миллионы с помощью Telegram-каналов.