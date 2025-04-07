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Россия изменила тактику применения БПЛА в Белгородской области

Военкор Котенок: ВС РФ изменили тактику применения БПЛА в Белгородской области
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Министерство обороны РФ

Вооруженные силы (ВС) России изменили тактику применения беспилотников в районе Демидовки в Белгородской области. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Здесь наши подразделения изменили тактику применения БПЛА. Часть дронов работали по противнику на земле, часть — «истребителями» БПЛА противника, особенно по дронам типа «Баба Яга», которые производили дистанционное минирование», — поделился подробностями журналист.

По данным военкора, бойцы ВСУ пытались пробиться в село, однако понесли потери и хотели сбежать, однако на отходе их уничтожали российские военные. Тех, кому удалось прорваться в Демидовку и засесть там, ищут и «выковыривают» из подвалов и других нор, заявил Котенок.

До этого другой военкор Семен Пегов рассказал о напряженной ситуации на линии боевого соприкосновения в приграничных районах Белгородской области. Он подтвердил, что сейчас ВС РФ совершают зачистку Демидовки, однако село по-прежнему остается в серой зоне.

Журналист добавил, что сейчас бои также ведутся в районе села Поповка и в тыловых районах приграничья.

Ранее Алаудинов ответил на вопрос о возможности ВСУ прорваться в Белгород.

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