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В КНР предупредили о последствиях пошлин для экономики США

Ученый Чжан Лицюнь: повышение пошлин отделит американскую экономику от мировой
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Molpix/Shutterstock/FOTODOM

Увеличение размера таможенных пошлин, введенных США, будет все больше сепарировать американскую экономику от глобальной. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил научный сотрудник Центра исследований развития при Государственном совете КНР Чжан Лицюнь.

«Постоянное повышение пошлин со стороны США будет все больше отделять американскую экономику от мировой, что приведет к существенным изменениям в структуре экономической глобализации. Эти изменения в целом окажут негативное влияние на американскую экономику», — сказал эксперт.

Он выразил уверенность, что пошлины США окажут на китайскую экономику «ограниченное влияние». В настоящее время население КНР составляет около 1,4 млрд человек, и в стране наблюдаются рост экономики и улучшение ситуации с занятостью граждан. Как отметил Чжан Лицюнь, внутренний рынок республики обладает огромным потенциалом в плане спроса.

«Экономика КНР в основном опирается на сверхкрупный внутренний рынок, и влияние изменений внешнего спроса относительно ограничено», — пояснил он.

По мнению эксперта, в случае дальнейшего повышения взаимных пошлин Пекин сможет заменить существенную долю сельскохозяйственной и иной продукции, импортируемой из-за океана.

4 апреля в КНР анонсировали введение дополнительных пошлин в размере 34% на весь американский импорт. Эта мера является ответом китайских властей на таможенные пошлины, которые администрация США Дональда Трампа ввела в отношении товаров из 185 стран мира. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп оценил реакцию рынков на американские пошлины.

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