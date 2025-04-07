ФНС арестовала счета лейбла Элджея

Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета лейбла рэпера Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Первые проблемы с ФНС у фирмы «Сайонара бойс», занимающейся звукозаписью и выпуском мерча артиста, начались в июне 2024-го. С тех пор доходы рэпера снизились в восемь раз и лейбл потерпел убытки в миллион рублей, уточняет канал.

Заплатить налоги, в том числе пени размером 30 тысяч рублей, компания не смогла, вследствие чего ее счета были заблокированы, сообщает Mash.

Накануне ФНС приняла решение об исключении ООО «Пудель-Штрудель» певца Сергея Лазарева из ЕГРЮЛ из-за недостоверности данных.

По данным Telegram-канала «Звездач», еще год назад счета компании были заблокированы, поскольку исполнитель не предоставил вовремя налоговую декларацию.

Ранее стало известно, что косметическая компания арестованных Чекалиных терпит многомиллионые убытки.