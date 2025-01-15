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Стало известно, когда на Землю упадет созданная в интересах Пентагона капсула W-2

SpaceNews: через несколько недель на Землю упадет капсула для Пентагона
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Depositphotos

Через несколько недель на Землю упадет капсула W-2, созданная для Пентагона в рамках миссии Optical Sensing of Plasmas in the Reentry Environment (OSPREE) компанией Varda Space Industries. Об этом сообщает издание SpaceNews.

OSPREE основана на платформе Rocket Lab Pioneer, оснащенной капсулой W-2 со спектрометром. На околоземной орбите аппарат проведет несколько недель, после чего начнет спуск, в ходе которого разовьет гиперзвуковую скорость. Поверхности Земли достигнет только капсула W-2, которая впоследствии должна упасть на полигон в Южной Австралии.

В материале отмечается, что миссия, обозначенная как W-2, является второй для калифорнийской компании Varda Space Industries. Это предприятие специализируется на разработке космических аппаратов, способных производить ценные материалы, такие как фармацевтические препараты, в условиях невесомости.

Сама же миссия OSPREE — это полезная нагрузка предназначена для сбора критически важной информации о взаимодействии плазмы с капсулой во время повторного входа, что поможет в дальнейшем совершенствовании технологий гиперзвукового полета и обеспечении безопасности военных операций.

Varda Space была основана в 2020 году. Помимо создания препаратов, компания разрабатывает усовершенствованные капсулы для возвращения, интегрируя технологии тепловой защиты, разработанные NASA, для обеспечения безопасного возвращения в атмосферу. При этом неизвестно, является ли название компании отсылкой к Варде Элентари, создательнице звезд и света из Легендариума Дж. Р. Р. Толкина, как того удостоилась карликовая планета из пояса Койпера во внешней области Солнечной системы.

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