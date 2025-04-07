Осужденному в России американскому солдату Блэку сократили срок

Во Владивостоке кассационный суд принял решение снизить срок лишения свободы американскому военнослужащему Гордону Блэку. Об этом пишет РИА Новости.

«Окончательно назначить Блэку 3 года 2 месяца лишения свободы», — огласила решение судья Галина Познер.

Блэк продолжит отбывать наказание в исправительной колонии.

12 марта стало известно, что защита Блэка подала кассационную жалобу на приговор суда. Адвокат требовал отменить обвинительный вердикт по статье об угрозе жизни и снизить наказание по статье о краже, ссылаясь на смягчающие обстоятельства.

Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей девушке Александре Ващук. По данным телеканала NBC News, военный приехал в Россию без разрешения начальства. Согласно материалам обвинения, Блэк украл у девушки 10 тыс. рублей. При этом защита Блэка отмечает, что у него не было необходимости совершать кражу, поскольку его зарплата составляла $7 тыс. (порядка 600 тыс. рублей).

Блэк не признавал вину в том, что он угрожал лишить свою девушку жизни, вину в краже солдат признал частично.

Первомайский районный суд 19 июня 2024 года приговорил Блэка к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы.

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