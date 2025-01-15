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SpaceX запустила новый спутник турецкого производителя

Anadolu: SpaceX запустила первый спутник турецкого производителя Baykar
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Space.com

Компания SpaceX запустила первый спутник компании Fergani Space, в которую входит турецкий производитель беспилотников Baykar. Об этом сообщило агентство Anadolu.

«Ракета FGN-100-d1 запущена в космос ракетой Falcon 9 компании SpaceX в рамках миссии Transporter-12», — говорится в сообщении.

По данным агентства, миссия стартовала на базе Ванденберг в США и за время существования вывела в космос 131 полезную нагрузку, включая кубосаты, микроспутники и орбитальные транспортные средства. Первым запущенным турецким спутником стал FGN-100-d1. Испытания спутника были успешно проведены в мае прошлого года. Его разработали для управления системой глобального позиционирования.

До этого стало известно, что испытания китайской коммерческой ракеты-носителя Kinetica-1 («Лицзянь-1 Y6») прошли неудачно. Неисправность возникла через три секунды после запуска в двигателе третьей ступени, после чего сработала система безопасности, которая привела к самоуничтожению Kinetica-1.

Ранее ученые рассказали об опасности мусора на орбите Земли.

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