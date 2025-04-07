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В Приморье нашли пропавшую в 1941 году подлодку ТОФ

В заливе Петра Великого в Приморье обнаружили пропавшую в 1941 году подлодку ТОФ
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) при поддержке ветеранских организаций моряков-подводников нашли в заливе Петра Великого в Приморском крае подводную лодку типа «Малютка», которая затонула в августе 1941 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

«Предположительно обнаруженная дизельная субмарина является подводной лодкой «М-49» Тихоокеанского флота, связь с которой потерялась 16 августа 1941 года», — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что речь идет о подлодке «М-49», экипаж которой состоял из 22 человек. Экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов» ТОФ смог установить место гибели и тип субмарины. Они обследовали подводный объект, используя современные поисковые устройства и подводные телеуправляемые аппараты. Специалисты установили, что по размерам, форме и вооружению субмарина соответствует параметрам подлодок типа «Малютка».

В августе 1941 года в ходе выполнения боевого задания в юго-западной части залива Петра Великого без вести пропали две малые субмарины ТОФ «М-49» и «М-63». Подводные лодки серии «М» получили название «Малютки» за размеры, позволявшие перевозить их по железной дороге без разборки. Подлодки этого типа имели водоизмещение 258 т. Они были оснащены двумя торпедами и 45-мм пушкой.

До этого в Южно-Китайском море обнаружили подлодку США Harder времен Второй мировой войны.

Ранее на дне Эгейского моря нашли обломки итальянской подводной лодки Jantina, затонувшей 80 лет назад во время Второй мировой войны.

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