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РФ планирует в 2025 году подписать договор о партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой

Россия намерена в этом году заключить договор о партнерстве с Венесуэлой
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Ivan Alvarado/Reuters

Россия намерена в этом году подписать с Венесуэлой договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Об этом газете «Известия» рассказали в посольстве РФ в Каракасе.

В дипломатическом представительстве подчеркнули, что договор будет важной вехой на пути развития двустороннего сотрудничества. Москва и Каракас планируют заключить его, как только представится возможность. Было бы символично сделать это в год 80-летия установления дипотношений между странами.

По словам заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве полностью согласован и готов к подписанию. Он призван закрепить перемены качественного характера, создать прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу.

14 марта в Венесуэле заявили о четырехкратном росте экспорта какао, кофе и авокадо в Россию.

Ранее Россия и Венесуэла согласовали договор о партнерстве.

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