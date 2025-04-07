Под руководством еще двух командиров Вооруженных сил Украины — майора Тополенко и старшего лейтенанта Литвиненко — в Суджанском районе Курской области совершались военные преступления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации агентства, неоднократно судимый Тополенко командовал 252-м отдельным батальоном территориальной обороны, а в конце прошлого года, находясь далеко за пределами суджанского приграничья, прострелил себе ногу — якобы получил «боевое ранение». Его место занял Литвиненко.

«Под командованием Тополенко и Литвиненко батальон совершал военные преступления на территории Суджанского района», — подчеркнул собеседник издания.

30 марта сообщалось, что Следственный комитет России во время допросов мирных жителей установил новые факты преступлений солдат ВСУ в Суджанском районе Курской области. По показаниям жителей Суджанского района выяснилось, что в августе прошлого года в селе Мартыновка украинские военнослужащие размещали военную технику в частных жилых секторах. Также солдаты ВСУ поджигали дома мирных жителей и занимались мародерством.

По данным фактам следствие возбудило очередное уголовное дело по статьям «Теракт» и «Мародерство».

Ранее украинские танкисты в Судже признались, что их заставили воевать.