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Силовикам удалось установить командиров ВСУ, совершавших преступления в Судже

ТАСС: установлены два командира ВСУ, совершавшие преступления в Судже
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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Под руководством еще двух командиров Вооруженных сил Украины — майора Тополенко и старшего лейтенанта Литвиненко — в Суджанском районе Курской области совершались военные преступления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации агентства, неоднократно судимый Тополенко командовал 252-м отдельным батальоном территориальной обороны, а в конце прошлого года, находясь далеко за пределами суджанского приграничья, прострелил себе ногу — якобы получил «боевое ранение». Его место занял Литвиненко.

«Под командованием Тополенко и Литвиненко батальон совершал военные преступления на территории Суджанского района», — подчеркнул собеседник издания.

30 марта сообщалось, что Следственный комитет России во время допросов мирных жителей установил новые факты преступлений солдат ВСУ в Суджанском районе Курской области. По показаниям жителей Суджанского района выяснилось, что в августе прошлого года в селе Мартыновка украинские военнослужащие размещали военную технику в частных жилых секторах. Также солдаты ВСУ поджигали дома мирных жителей и занимались мародерством.

По данным фактам следствие возбудило очередное уголовное дело по статьям «Теракт» и «Мародерство».

Ранее украинские танкисты в Судже признались, что их заставили воевать.

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