Автор «худшего» портрета Трампа заявила, что ее карьера под угрозой

Карьера автора «худшего» портрета президента США Дональда Трампа, художницы Сары Бордман, находится под угрозой. Об этом пишет The Guardian.

«Дополнительные обвинения в том, что я «намеренно исказила» портрет и что я «должно быть, утратила свой талант с возрастом», теперь напрямую и негативно сказываются на моем бизнесе, которому уже более 41 года», — отметила Бордман.

Она подчеркнула, что написала портрет точно, без «преднамеренного искажения и политической предвзятости».

В 1985 году Бордман начала изучать технику старых мастеров в Германии и построила успешную карьеру художника, в конечном итоге выиграв общенациональный «Конкурс художников» в столице штата Колорадо, Денвере, на написание официальных портретов экс-президента США Барака Обамы и действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

В конце марта Трамп раскритиковал свой портрет в исполнении Бордман, выставленный в галерее портретов американских лидеров в здании законодательного собрания штата Колорадо. По его словам, никто не любит плохие снимки или «неказистые портреты самого себя». Он выразил мнение, что Бордман, «вероятно, лишилась своего таланта с возрастом». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Уиткофф рассказал, что Путин передал Трампу портрет президента США.