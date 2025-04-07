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Автор «худшего» портрета Трампа заявила, что ее карьера под угрозой

Guardian: карьера автора «худшего» портрета Трампа находится под угрозой
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Donald J. Trump/Truth Social

Карьера автора «худшего» портрета президента США Дональда Трампа, художницы Сары Бордман, находится под угрозой. Об этом пишет The Guardian.

«Дополнительные обвинения в том, что я «намеренно исказила» портрет и что я «должно быть, утратила свой талант с возрастом», теперь напрямую и негативно сказываются на моем бизнесе, которому уже более 41 года», — отметила Бордман.

Она подчеркнула, что написала портрет точно, без «преднамеренного искажения и политической предвзятости».

В 1985 году Бордман начала изучать технику старых мастеров в Германии и построила успешную карьеру художника, в конечном итоге выиграв общенациональный «Конкурс художников» в столице штата Колорадо, Денвере, на написание официальных портретов экс-президента США Барака Обамы и действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

В конце марта Трамп раскритиковал свой портрет в исполнении Бордман, выставленный в галерее портретов американских лидеров в здании законодательного собрания штата Колорадо. По его словам, никто не любит плохие снимки или «неказистые портреты самого себя». Он выразил мнение, что Бордман, «вероятно, лишилась своего таланта с возрастом». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Уиткофф рассказал, что Путин передал Трампу портрет президента США.

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