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СМИ: украинские войска потеряли в Курской области технику НАТО почти на $3 млрд

РИА Новости: ВСУ потеряли в Курской области техники НАТО на $2,7 млрд
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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины потеряли в Курской области технику Североатлантического альянса общей стоимостью $2,7 млрд. Об этом пишет РИА Новости.

«В ходе курской авантюры группировка «Север» уничтожила около 1,5 тысячи единиц натовской техники», — говорится в публикации.

Накануне в российских силовых структурах рассказали, что военные ВС РФ продолжают выбивать противника из села Гуево и хутора Олешня в Курской области. Тех украинцев, которые отказываются сложить оружие, уничтожают. По данным силовиков, таких бойцов ВСУ много, поскольку командование, не жалея личный состав, «пытается любой ценой удержаться хоть за несколько квадратных метров российской территории».

13 марта сообщалось, что украинские военнослужащие, спешно отступавшие из города Суджи в Курской области, бросили приличное количество военной техники НАТО. По информации Telegram-канала Mash, эта техника могла быть заминирована.

Ранее украинские пленные рассказали о планах ВСУ отступить из Курской области.

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