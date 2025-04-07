Россиянам рассказали, кому пересчитают пенсионный стаж с 1 июля

Согласно принятому в декабре 2024 года закону, регулирующему пенсионное обеспечение проживающих в новых регионах России граждан, с 1 июля начнут по-другому считать трудовой стаж для учета страховой пенсии. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

Документ упорядочивает расчет трудового стажа только для пенсионеров, которые работали до выхода на пенсию в новых субъектах РФ, включая территории Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Это делается при условии, что такие лица в настоящее время являются гражданами России.

В страховой период для них включается работа на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года; на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года; на территориях Запорожской области и Херсонской области с 24 февраля по 31 декабря 2022 года. За каждый полный отработанный календарный год работник получает один коэффициент, за месяц — 1/12, за день — 1/360. Необходимо, чтобы все периоды работы были подтверждены документами. Если они отсутствуют, страховые периоды утверждает межведомственная комиссия в порядке, установленном законом, сказала эксперт.

До этого член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что страховые пенсии в России с 2026 года начнут индексировать по новой схеме — с 1 февраля и с 1 апреля. Парламентарий отметила, что будет проводиться индексация страховых пенсий на годовой уровень инфляции, который установят уже в январе.

Ранее был раскрыт минимальный размер пенсии по областям России.