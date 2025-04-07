В России начнут жестче контролировать серые зарплаты

Налоговая инспекция может заподозрить компанию в выплате серых зарплат, если сотрудники выполняют большой объем работы, но их средняя зарплата минимальна. Об этом «Газете.Ru» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, контроль за работодателями усилят.

«Если налоговая видит, что предприятие работает в отрасли строительства, но уровень зарплаты соответствует минимальному размеру оплаты труда, здесь явно есть какое-то нарушение. В том числе со стороны, например, работников, которые делают существенные покупки, но при этом объективно столько не зарабатывают. Пока налоговые органы, прокуратура и трудовая инспекция контролируют только тех работодателей, которые в том числе работают в госзакупках. Но эта практика будет распространяться. И сегодня много таких инструментов контроля и надзора. Это и финансовые, и налоговые проверки», — отметила Бессараб.

По ее словам, россиянам не стоит соглашаться на серые зарплаты. Бессараб сказала, что произошло много случаев, когда человек пострадал, работая не по трудовому договору. В итоге наступает инвалидность, а пострадавший может получить только социальную пенсию по инвалидности — без выплат, которые причитаются от работодателя.

По данным различных исследований, в России значительная часть работников получает заработную плату неофициально, полностью или частично. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в сентябре 2023 года, 11% работающих россиян получают зарплату в «конверте»: 5% полностью неофициально и 6% частично. Это означает, что около 8 млн человек из примерно 75 млн занятых в экономике страны получают серую зарплату. Другие источники говорят о показателях выше. По данным Роструда, в 2024 году было выявлено более 800 тыс. работников, получающих зарплату с нарушением трудового законодательства, что на 5% больше, чем в предыдущем году. Эти цифры отражают только выявленные случаи.

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