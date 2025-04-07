Врач объяснила, почему недосып опаснее, чем вы думаете

Сон — это не просто отдых, а крайне важный процесс, оказывающий очень большое влияние на физическое и психическое здоровье человека, а также на когнитивные функции. Более подробно об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт «СМ-Клиника» Ольга Корхова.

В частности, по ее словам, хронический недосып может привести к ослаблению иммунитета — недостаток сна снижает защитные функции организма, делая его более восприимчивым к инфекциям.

«Исследования показывают, что люди, спящие менее семи часов в сутки, подвержены простудным заболеваниям в три раза чаще, чем те, кто отдыхает восемь часов и больше. В период сна активно вырабатываются цитокины — белки, отвечающие за борьбу с воспалением и вирусами. Если отдых недостаточен, их уровень снижается, вместе с чем увеличивается риск заболеваний», — рассказала врач.

Кроме того, сон играет важную роль в регуляции веса. Недосып провоцирует гормональный дисбаланс: повышается уровень гормона грелина, который стимулирует чувство голода, и снижается уровень гормона лептина, отвечающего за ощущение насыщения.

«В результате возрастает риск переедания, набора лишнего веса и связанных с ним заболеваний. Об этом свидетельствуют и результаты научных исследований», — подчеркнула Корхова.

Также, как рассказала врач, недостаток сна напрямую влияет на настроение и психическое здоровье. Регулярный недосып может стать причиной раздражительности, ухудшения настроения, хронической усталости, тревожности, депрессии и других психических расстройств.

Вдобавок к этому, сон критически важен для нормального функционирования мозга. Поэтому хронический недосып может привести к нарушению когнитивных функций. Сон способствует запоминанию информации, повышает концентрацию и способность решать задачи.

«Даже одна бессонная ночь может ухудшить внимание, снизить продуктивность и затруднить принятие решений. Это особенно актуально для людей, чья работа связана с интеллектуальной деятельностью», — отметила терапевт.

Резюмируя все вышесказанное, специалист обратила внимание, что для поддержания здоровья и организма в тонусе, важно соблюдать режим сна и заботиться о его качестве. Если же трудности со сном становятся регулярными, стоит обратиться за консультацией к специалисту.

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