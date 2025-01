Ученые показали чрезвычайно сложные татуировки древних перуанцев

Группа археологов из Китайского университета Гонконга с помощью лазеров обнаружила чрезвычайно сложные рисунки на коже древних мумий, найденных в Перу. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда изучила около 100 мумий, относящихся к прибрежной культуре Чанкай — цивилизации, процветавшей на территории современного Перу до империи инков и прибытия европейцев.

Сохранившаяся кожа и использованные черные чернила позволили рассмотреть мелкие детали узоров, датируемых примерно 1250 годом до нашей эры.

Ученые нашли рисунки на тыльных сторонах ладоней, костяшках пальцев, предплечьях и других частях тела. Исследование было сосредоточено на четырех мумиях со сложными татуировками, представляющими собой повторяющиеся узоры в виде треугольников и ромбов.

По словам исследователей, неясно, как именно были созданы эти татуировки. Однако их качество могло сравниться с современными рисунками, выполненными качественными электрическими машинками.

Ранее ученые нашли в Судане крайне редкую христианскую татуировку эпохи Средневековья.