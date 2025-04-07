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КНДР провела первый международный марафон за шесть лет

Северная Корея провела 31-й Международный Пхеньянский марафон
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Shutterstock

В воскресенье, 6 апреля, в Пхеньяне состоялся Международный Пхеньянский марафон, который не проводился в КНДР с 2020 года из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщили в посольстве России в Северной Корее.

По его информации, традиционно спортсмены приняли участие в полном марафоне (42,195 км) и полумарафоне (21,097 км), а также в забегах на 10 и 5 километров. Маршрут проходил через центр столицы КНДР. Помимо корейских спортсменов и любителей, в марафоне поучаствовали более 200 иностранцев, успевшие зарегистрироваться и добраться до города в условиях жестких временных рамок, установленных организаторами. Среди них — пять граждан России. Однако россиян на старте было больше за счет сотрудников дипмиссии и членов их семей.

Как заявили в посольстве, «наши ребята и девушки не подкачали». Золото и серебро среди мужчин в категории любителей на дистанции 21,097 км взяли соответственно Антон Бобряков и Алдар Бастуев. А Евгения Иткина завоевала серебряную медаль среди женщин-любителей на дистанции 5 км.

Впервые марафон был проведен в 1981 году. Последний раз он проводился в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Россия стала активнее Китая взаимодействовать с КНДР.

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