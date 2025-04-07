Россиянам дали советы, как перестать совершать импульсивные покупки на маркетплейсах

С развитием маркетплейсов покупки превратились в форму развлечения и способ быстро справиться с тревогой или скукой. Мы можем выбрать любую вещь и получить ее с доставкой на дом, даже не вставая с кровати. Такая доступность покупок стимулирует дофаминовую систему мозга и формирует поведение, схожее с зависимостью, рассказала «Газете.Ru» Мадина Карманова, экзистенциальный психолог.

«Импульсивные покупки — это не про вещи. Это про эмоции. Часто за спонтанным «хочу это прямо сейчас» стоит не реальная потребность, а стремление заполнить внутреннюю пустоту, справиться с одиночеством, тревогой, усталостью или, наоборот, наградить себя за успех. И пока человек не осознает настоящую причину этого импульса, даже полный отказ от маркетплейсов не спасет, он просто переключится на другие формы замещения», — объяснила она.

Поэтому радикальные меры вроде удаления приложения или жесткого «шопинг-детокса» — малоэффективны. Они дают временное облегчение, но часто ведут к «срывам» и чувству вины. Более устойчивый путь — развивать навык осознанности и учиться справляться с эмоциями иначе.

«Самый базовый совет в вопросе импульсивных покупок — делайте паузу. При желании что-то купить отложите покупку на сутки. За это время импульс ослабевает, а решение становится более рациональным. Для этого можно использовать списки по типу «избранного» — это похоже на корзину, но без возможности быстро что-то купить. Если через день товар все еще нужен — вернитесь к нему», — посоветовала психолог.

Маркетплейсы вкладываются не только в инструменты, побуждающие вас на покупку, но и в алгоритмы персонализации. Как раз они могут помочь в контроле импульсов — настройте маркетплейс под себя. Подпишитесь на любимые бренды, чтобы наблюдать за обновлениями ограниченного списка продавцов и не соблазнять себя на лишние покупки.

«Сужайте воронку выбора. Когда вы просто вводите «черные кроссовки» — получаете тысячи вариантов. Лучше заранее выбрать конкретный бренд или модель с помощью обзоров, сравнений, советов друзей или блогеров и даже нейросетей. Далее в поиске вводите название бренда и модель, это сокращает выбор. Начните вести «дневник покупок»: записывайте, что вы купили и зачем. Через пару недель станет видно, где покупки были осмысленными, а где — эмоциональными. Такой рефлексивный подход — первый шаг к изменению своих привычек», — подчеркнула эксперт.

По словам Кармановой, импульс к покупке — это сигнал, и вместо того чтобы гасить его, важно перехватить момент.

«Спросите себя: что я сейчас чувствую? Чего мне на самом деле не хватает? Иногда достаточно прогуляться, пообщаться с другом или просто отдохнуть, чтобы необходимость в покупке отпала. Импульсивность не нужно воспринимать как слабость. Это нормальная часть нашей психики, особенно в перегруженном мире. Но именно через осознанность и доброжелательное отношение к себе мы можем научиться управлять импульсами. Так шопинг снова становится инструментом, а не способом убежать от себя», — резюмировала она.

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