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Спецпредставитель Путина высказался о сотрудничестве России и Армении

Швыдкой заявил о готовности России сотрудничать с Арменией
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Виктор Толочко/РИА Новости

Российская Федерация готова сотрудничать с Арменией. Об этом заявил журналистам в Ереване специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщает РИА Новости.

«Я буду завтра и послезавтра встречаться с разными руководителями разных ведомств — и министерства иностранных дел, и министерства культуры, и правительства... Мы готовы на все, к чему готова армянская сторона. Вот, пожалуй, наш ответ. Все, к чему готова армянская страна, мы к этому готовы», — сказал Швыдкой.

Он отметил, что речь, в частности, идет о готовности развивать отношения в кинематографе, театральном, исполнительном искусствах, художественном образовании. Это относится не только к культуре, добавил спецпредставитель главы государства.

21 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что премьер-министр страны Никол Пашинян поручил восстановить связи с Россией, заявил, что Российская Федерация нацелена на дальнейшее развитие отношений с Арменией. Он отметил, что отношения между двумя государствами не прерывались. Представитель Кремля назвал Армению дружественной страной.

20 марта газета «Грапарак» сообщила, что Пашинян поручил всем госведомствам восстановить связи с коллегами из России и участвовать в совместных мероприятиях — из-за «последних геополитических изменений».

Ранее Путин и Пашинян обсудили сближение Армении с Западом.

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