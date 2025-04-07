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Морские львы стали нападать на людей в США из-за отравления домоевой кислотой

CNN: из-за отравления домоевой кислотой морские львы нападают на людей в США
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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В водах Южной Калифорнии участились случаи нападения на людей морских львов. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что в последнее время морские львы изменили свое поведение. Обычно любопытные и игривые, они стали проявлять агрессию по отношению к людям.

По словам экспертов, причина этого заключается в отравлении животных домоевой кислотой из-за токсичного цветения водорослей. Когда кислота попадает в организм морских львов, у них появляются проблемы с дыханием, судороги, агрессивное или испуганное поведение.

Специалисты подчеркнули, что обычно в год поступает около 3-4 тысяч сообщений о происшествиях с животными. Между тем только за три месяца нынешнего года таких сообщений поступило свыше 2 тысяч.

Эксперты отметили, что из-за изменения климата и воздействия человека токсичное цветение, которое раньше случалось раз в несколько лет, сейчас происходит ежегодно.

2 апреля сообщалось, что российские рыбаки сняли на видео морского льва, который забрался к ним на судно и отказывался уходить, пока его не угостят уловом.

Ранее сообщалось, что на американском курорте животные массово выбрасываются на берег.

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