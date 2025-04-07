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В Минтруде РФ рассказали, в каких сферах сильнее всего будет снижаться число работников

Минтруд России: число работников снизится сильнее всего в торговле
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России в сферах торговли и государственного управления сильнее всего будет наблюдаться сокращение числа работников. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель главы Минтруда РФ Дмитрий Платыгин.

По его словам, согласно прогнозу потребности в кадрах на ближайшие пять лет, наибольшее снижение численности сотрудников ожидается в сфере торговли — на 233 тыс. человек к 2029 году, а также в сфере государственного управления — на 66 тыс. человек.

Как сказал замминистра, сокращение в торговле связано с развитием сети маркетплейсов и автоматизацией процесса продаж, так как в магазинах появляются системы самообслуживания. Снижение потребности в кадрах в сфере государственного управления связано с внедрением цифровых технологий на госслужбе.

По данным Платыгина, которые он представил ранее, общая потребность экономики в кадрах к 2030 году составит 74,3 млн человек. За этот же период число занятых, как следует из прогноза, увеличится на 800 тысяч человек.

В феврале руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила, что дефицит кадров в России начнет разрешаться не раньше конца 2020-х годов.

Ранее сообщалось, что на рынке труда России стало больше молодежи и меньше сотрудников старшего возраста.

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