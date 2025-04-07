Министр обороны Израиля обвинил ХАМАС в прямых связях с Ираном

Между руководством палестинского движения ХАМАС и Ираном имеются прямые связи. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, пишет ТАСС.

По его словам, в туннелях руководителей ХАМАС в секторе Газа найден секретный документ, который «доказывает прямые связи между Ираном и лидерами ХАМАС». Также в находке содержатся сведения о том, что Иран поддержал план ХАМАС по уничтожению Израиля и атаки 7 октября 2023 года.

Кац рассказал, что в этом документе ХАМАС требует $500 млн от сил подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции для финансирования уничтожения еврейского государства.

Незадолго до этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Кацу «дать жесткий ответ» на ракетный обстрел территории страны из сектора Газа. Он также одобрил продолжение интенсивных операций ЦАХАЛ в анклаве против движения ХАМАС.

4 апреля сообщалось, что Армия обороны Израиля заявила о начале наземной операции в районе Эш-Шуджаия, расположенном на востоке города Газа, с целью расширения зоны безопасности. В ЦАХАЛ подчеркнули, что израильская сторона уничтожила множество боевиков и объектов инфраструктуры ХАМАС, включая командно-контрольный центр, который был местом планирования и осуществления атак.

Ранее Нетаньяху назвал условие для обсуждения конца войны в Газе.