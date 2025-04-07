Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале написал о том, что отсутствие стран Европы на переговорах об урегулировании на Украине «естественно и неизбежно».

Дипломат высказал мнение, что члены ЕС сделали все возможное, чтобы их считали «субъектом, который ненавидит идею мира на Украине», если та не совпадает с их видением.

Ульянов упомянул, что, по данным СМИ, в Европе договорились о том, кто может представлять регион на переговорах по поводу украинского урегулирования.

«Но танго танцуют вдвоем. Кто им сказал, что их выбор будет приемлем для одного из двух основных переговорщиков — России?» — задался вопросом российский постпред.

Два дня назад The Telegraph сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривается как возможный представитель Европы в будущих переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. По данным издания, идею поддерживают страны «коалиции желающих» (государства, которые хотят участвовать в миротворческой миссии на Украине). В Кремле заявили, что пока не получали соответствующих сигналов из Европы.

Ранее глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в «неперевариваемого стального дикобраза».