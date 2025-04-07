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В России ограничат срок индексации присужденных выплат

«РГ»: срок индексации присужденных выплат ограничат с 12 апреля
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Закон, ограничивающий в России срок индексации присужденных выплат, вступит в силу с 12 апреля. Об этом пишет «Российская газета».

«Период для обращения за индексацией присужденных сумм будет ограничен одним годом», — говорится в публикации.

В 2024 году году Конституционный суд России пришел к выводу, что статья 183 АПК РФ позволяет произвольно определять срок для обращения с требованием об индексации присужденных выплат, что говорит «об отсутствии разумных временных ограничений для принудительной защиты нарушенных гражданских прав и может влечь ущемление интересов участников гражданского оборота».

В связи с этим законодательному органу было предписано устранить эту неопределенность. Теперь заявление об индексации присужденных денег можно будет подать в срок, не превышающий одного года. Это поможет дисциплинировать стороны процесса и устранит неопределенность, добавило издание.

3 апреля сообщалось, что Минфин РФ подготовил изменения в Налоговый кодекс, которые позволят увеличить не облагаемую налогом единовременную корпоративную выплату при рождении ребенка до 1 млн рублей. Новые поправки предоставляют возможность включить соответствующие расходы работодателей в перечень нереализационных расходов, которые учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Ранее пенсионерам назвали три запрета при получении выплат.

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