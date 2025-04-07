Трамп заявил о желании лидеров Европы и Азии заключить торговую сделку с США

Трамп сообщил, что вел переговоры с лидерами Азии и Европы о таможенных пошлинах

Американский президент Дональд Трамп заявил, что на минувших выходных обсуждал с лидерами Азии и Европы таможенные пошлины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Я разговаривал со многими европейскими и азиатскими [лидерами]», — сказал американский политик и добавил, что они очень хотят заключить торговую сделку.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%. На этом фоне фондовый рынок США обвалился, к открытию потеряв около $2,7 трлн рыночной капитализации. Последний раз такое резкое падение фиксировалось 16 марта 2020 года — в начале пандемии коронавируса. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее в Белом доме рассказали, почему не ввели пошлины на российские товары.