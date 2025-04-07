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Вильфанд спрогнозировал усиление снегопада в Москве

Вильфанд: снегопад в Москве усилится, снежный покров вырастет до 10-15 см
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Москве прогнозируется усиление снегопада, снежный покров вырастет до 10-15 см. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

«Днем в понедельник он [снегопад] усилится, и даже во вторник, как минимум, в первой половине дня тоже будет снег <…> Высота снега будет большой — 10-15 сантиметров», — отметил он.

По словам синоптика, за три дня в столице выпадет от половины до полной месячной нормы осадков. Вильфанд обратил внимание на то, что последний раз такая погода наблюдалась в апреле 1998 года.

В течение всей недели в Москве ожидается от -3 до -7°C ночью, а днем с понедельника по среду около 0°C, добавил Вильфанд.

Накануне сообщалось, что Москву накрыл сильный снегопад. По информации Telegram-канала Mash, в столице сейчас действует циклон «Зион‎»‎. В столичном Дептрансе призвали водителей, сменивших зимние шины на летние, не выезжать на дороги и воспользоваться общественным транспортом. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также воздержаться от резких маневров и не отвлекаться во время движения на мобильные телефоны.

Ранее возвращение зимы в Москву сняли из космоса.

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