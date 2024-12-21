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В Судане нашли редчайшую христианскую татуировку времен Средневековья

Antiquity: в Судане выкопали мумию нубийца с символом христианской веры на коже
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K.A. Guilbault in Guilbault et al. 2024

Международная группа археологов из США, Канады и Польши обнаружила в Судане останки средневекового человека с крайне редкой христианской татуировкой. Узор на коже правой стопы сохранился благодаря частичной мумификации тела из-за особенностей климата. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

По словам специалистов, мумию нашли в ходе раскопок на кладбище монастыря Газали в пустыне Байуда. Захоронение относилось к концу V или началу VII века нашей эры. В те времена эти земли были известны как Нубия.

Обладатель татуировки был мужчиной, который ушел из жизни в возрасте 35–50 лет.

Рисунок на коже состоял из трех знаков: христограммы из греческих букв «ро» (Р) и «хи» (Х), буквы «альфа» (А) и знака «омега» (Ω или ω).

«Символы татуировок издавна представляли христианскую веру. Римский император Константин ввел символ «хи-ро», который был включен в военный штандарт. Альфа и омега — это первая и последняя буквы греческого алфавита соответственно, символизирующие Христа как начало и конец, охватывающие все сущее», — объяснили авторы открытия.

Археологи уточнили, что до их находки в Судане лишь однажды обнаруживали останки татуированного нубийца эпохи Средневековья.

Другая известная на сегодня татуировка из этого региона и того времени также носит религиозный характер. Монограмму Святого Михаила была найдена на бедре женщины во время исследования мумифицированных людей в Британском музее.

Ранее археологи нашли в Турции древнейшие свидетельства пирсинга.

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