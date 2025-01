Стало известно, какая генная мутация может привести к опасным заболеваниям крови

Ученые из Института иммунологии Ла-Хойя обнаружили, что мутация гена ASXL1 приводит к опасным изменениям в системе кроветворения, способствуя развитию клональной гематопоэза. Это состояние предшествует возникновению злокачественных заболеваний, таких как миелоидные опухоли и хронический моноцитарный лейкоз. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ген ASXL1 играет важную роль в поддержании нормальной работы стволовых клеток крови, которые находятся в костном мозге и отвечают за производство здоровых эритроцитов и лейкоцитов. Однако мутация этого гена может привести к тому, что клетки становятся нестабильными, что запускает серию процессов, приводящих к воспалению, раковым изменениям и другим заболеваниям.

Одной из ключевых функций ASXL1 является контроль над гетерохроматином — особой формой ДНК, которая «выключает» вредные гены. В норме этот процесс помогает защищать клетки от активизации генов, которые могут вызвать болезни. Однако, когда ген ASXL1 мутирует, его способность контролировать гетерохроматин нарушается. Это приводит к активации вредных генов, клеткам становится труднее контролировать свой рост, и они могут начать бесконтрольно размножаться, что способствует развитию рака.

В ходе исследования ученые использовали старых мышей, возраст которых можно сопоставить с 70 годами у человека. С помощью масс-спектрометрии они изучили, как мутированный ген ASXL1 взаимодействует с белковым комплексом, который необходим для нормальной работы гетерохроматина. Исследования показали, что из-за мутации генов активируются те элементы генома, которые обычно находятся в «спящем» состоянии, что нарушает стабильность клеток.

Результаты этого эксперимента подтвердили данные, которые уже были получены у людей, страдающих хроническим моноцитарным лейкозом, что подтверждает важную роль гена ASXL1 в развитии заболевания.

В будущем ученые планируют изучить, как ген ASXL1 взаимодействует с другими генами, например TET2, которые также часто мутируют при заболеваниях крови. Это поможет лучше понять механизмы развития не только рака, но и нейродегенеративных заболеваний, поскольку некоторые другие гены семейства ASXL связаны с нарушениями в работе нервной системы.

Ранее была названа неожиданная опасность вируса герпеса.