Названа неожиданная опасность вируса герпеса

Ученые из Университета Питтсбурга, Тель-Авивского университета и Университета Карнеги-Меллона обнаружили неожиданную связь между вирусом простого герпеса-1 (HSV-1) и болезнью Альцгеймера, предполагая, что вирусные инфекции могут играть роль в развитии этого заболевания. Работа опубликована в журнале Cell Reports.

Ученые обнаружили белки, связанные с HSV-1, в образцах мозга пациентов с болезнью Альцгеймера. Эти белки в значительных количествах локализовались вместе с клубками фосфорилированного тау — одного из ключевых признаков патологии Альцгеймера. Особенно высокая концентрация таких белков наблюдалась в уязвимых для заболевания участках мозга.

Модели человеческого мозга в лабораторных условиях показали, что инфекция HSV-1 может влиять на уровень белка тау и регулировать его функции. Этот механизм, по-видимому, снижал количество гибели нервных клеток после инфекции.

Исследование также выявило, что белок тау может изначально защищать мозг от вируса, но впоследствии способствовать его повреждению.

«Наша работа бросает вызов устоявшемуся представлению о белке тау как исключительно вредном, показывая, что на ранних стадиях он может быть частью иммунной защиты мозга,» — отметил ведущий автор исследования Ор Шемеш, доктор философии и доцент кафедры офтальмологии Университета Питтсбурга.

Хотя точные механизмы влияния HSV-1 на белок тау и развитие болезни Альцгеймера остаются неясными, ученые планируют дальнейшие исследования. Они намерены разработать терапевтические стратегии, нацеленные на вирусные белки, а также настроить иммунный ответ мозга. Кроме того, исследователи изучат, задействованы ли аналогичные механизмы в других нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Паркинсона.

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