Россиянам напомнили, почему солярии повышают риск развития рака

Красивый круглогодичный загар для многих — показатель успешности и хорошего вкуса. Такая тенденция появилась в обществе в конце 80-х годов с развитием отдельного направления в бьюти-индустрии — искусственной инсоляции. И до сих пор солярии очень популярны у людей разного возраста, особенно среди 20–30-летних. Но в погоне за бронзовым цветом кожи любители загара забывают про повышенные риски для здоровья, связанные с раком кожи, рассказал «Газете.Ru» онкодерматолог «СМ-Клиника» Расул Ахмаев.

Индустрия загара в солярии начала развиваться в Европе и США в конце XX века, когда считалось, что UVA и UVB-излучения безвредны для здоровья и к тому же позволяют получить красивый стойкий загар. Большинство современных соляриев оснащены люминесцентными лампами низкого давления с UVA-излучением. Сегодня уже доказано, что именно эти лучи способны проникать в глубокие слои кожи и вызывать серьезные повреждения ДНК клеток. Доза UVA-лучей в солярии в 15 раз выше, чем летнее полуденное солнце на средиземноморском пляже.

«Регулярное посещение солярия молодыми людьми от 20 до 35 лет на 75% повышает риск образования меланомы — крайне агрессивного рака кожи. Причем достаточно загорать по 12 минут один раз в неделю, чтобы заболеть. Самые высокие риски онкозаболеваний у юных посетителей соляриев 16–20 лет. Кстати, в медицине даже существует термин «танорексия», которым характеризуют чрезмерную зависимость молодежи от искусственного загара. Недаром во многих странах, в том числе и в России, подросткам до 18 лет запрещено посещать солярий», — подчеркнул Ахмаев.

Взрослые мужчины и женщины также не защищены от меланомы, добавил онкодерматолог. У людей, которые на протяжении 10 лет загорали под лампами более 50 часов и посещали солярий свыше 100 раз, риски развития злокачественных образований кожи повышаются на 50%.

Специалисты из Университета Миннесоты совместно с Международным агентством по изучению рака установили несколько ключевых фактов.

«У любителей солярия меланома диагностируется чаще, чем у тех, кто избегает искусственного загара. Риск развития онкозаболевания напрямую зависит от интенсивности посещения солярия: чем больше часов, сеансов и лет регулярного посещения, тем выше вероятность развития опухоли. При посещении солярия рак кожи чаще поражает открытую часть тела (спину, плечи, руки, ноги) у мужчин, поскольку они интенсивнее женщин облучают эту зону УФ-лучами. Абсолютно безопасных УФ-ламп не существует — любое искусственное облучение несет потенциальную угрозу для здоровья. Посетители соляриев часто получают ожоги во время сеансов, что так же опасно, как солнечные ожоги на пляже, и значительно повышает вероятность развития меланомы», — отметил врач.

Эти данные доказывают, что искусственный загар не является безвредной альтернативой солнечным «ваннам» на пляже, а его частое использование может спровоцировать серьезные онкологические заболевания.

По мнению Ахмаева, при малейшем подозрении на меланому необходимо срочно обратиться за помощью к дерматологу или онкологу. Сейчас в онкологии применяют различные методики выявления рака кожи, в первую очередь это дерматоскопия (неинвазивное исследование образований кожи, помогает выявлять меланому на ранних стадиях), биопсия (забор ткани для гистологии), иногда МРТ (если есть подозрение на метастазирование опухоли).

«Даже если у вас обнаружили меланому, ни в коем случае не поддавайтесь панике. Сейчас эта опухоль поддается лечению с помощью иммунотерапии, особенно при раннем выявлении. Но с солярием все-таки советую быть очень аккуратными. Берегите здоровье», — сказал онкодерматолог.

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