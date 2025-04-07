Три страны Сахеля отозвали послов из Алжира после уничтожения малийского БПЛА

Мали, Буркина-Фасо и Нигер отозвали своих послов из Алжира для консультаций

Три страны, входящие в Конфедерацию «Альянс государств Сахеля» (АГС), отозвали своих послов из Алжира для консультаций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление временного президента Мали, председателя АГС Ассими Гоиты.

В сообщении отмечается, что на прошлой неделе Вооруженные силы Алжира сбили малийский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Это произошло в ночь на 1 апреля в коммуне Тинзауатен на северо-востоке Мали.

«Главы государств Конфедерации АГС сожалеют в связи с уничтожением беспилотника <…> в результате враждебного акта алжирского режима», — подчеркнул Гоита.

Он добавил, что лидеры стран Конфедерации АГС воспринимают ликвидацию малийского дрона как «вероломный способ поощрения терроризма и содействия дестабилизации в регионе». По их мнению, таким образом Алжир проявил агрессию по отношению ко всем державам, входящим в «Альянс государств Сахеля».

На этом фоне Мали, Нигер и Буркина-Фасо решили отозвать своих послов из Алжира. Гоита уточнил, что власти этих стран намерены провести консультации с участием глав дипломатических миссий.

3 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российское руководство готово оказать Конфедерации АГС поддержку в процессе укрепления обороны и безопасности. То же касается развития экономики соответствующих государств и их участия в международных процессах.

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