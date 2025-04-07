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Во Владивостоке свыше 50 домов остались без электричества

Во Владивостоке 55 многоквартирных домов остались без электроснабжения
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Anna Voitenko/Reuters

Во Владивостоке 55 многоквартирных домов из-за аварии на сетях остались без электроснабжения. Об этом заявило «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) в своем Telegram-канале.

«В связи с работой подрядчика по ремонту бесхозной сети был поврежден кабель ВПЭС», — говорится в публикации.

В настоящее время нет электричества в 55 домах на проспекте 100-летия Владивостока, улицах Волховской, Ильичева, Колесника, Нахимова, Постышева, Фирсова, Южно-Уральской, Карбышева, Тухачевского, Шошина, Гамарника, Завойко и Уральской.

Специалисты ведут ремонтные работы. Восстановить электроснабжение планируется до 17:00 по местному времени (10:00 мск).

5 апреля сообщалось, что отключение электроснабжения из-за плохих погодных условий в Красноярском крае затронуло почти 60 тысяч человек. Массовые отключения объектов электросетевого хозяйства произошли из-за ветра с порывами до 28 м/с. К аварийно-восстановительным работам в регионе были привлечены почти 400 человек и более 200 единиц техники.

Ранее в Минусинске объявили временную эвакуацию жителей оставшихся без света домов.

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