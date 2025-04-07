В подземный переход станции московского метро влетела «Газель»

В подземный переход станции метро «Парк Победы», расположенной на Кутузовском проспекте в Москве, влетела грузовая «Газель». Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, ДТП случилось по направлению в область. Машина получила сильные повреждения, ее кузов «снесло» потолком подземного перехода. Водитель смог самостоятельно выйти из транспортного средства, однако внутри оказался зажат еще один человек. Очевидцы пытаются помочь ему выбраться из «Газели».

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