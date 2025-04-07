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В подземный переход станции московского метро влетела «Газель»

В подземный переход станции московского метро «Парк Победы» влетела «Газель»
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РИА Новости

В подземный переход станции метро «Парк Победы», расположенной на Кутузовском проспекте в Москве, влетела грузовая «Газель». Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, ДТП случилось по направлению в область. Машина получила сильные повреждения, ее кузов «снесло» потолком подземного перехода. Водитель смог самостоятельно выйти из транспортного средства, однако внутри оказался зажат еще один человек. Очевидцы пытаются помочь ему выбраться из «Газели».

Накануне в Северном Бутово на юго-западе Москвы столкнулись два автобуса. Авария произошла на улице Грина. Сообщалось о семи пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

2 апреля в Москве произошло массовое ДТП с участием автомобилей такси и каршеринга, а также автобуса. В результате аварии, которая случилась в Солнцево, пострадал ребенок.

Ранее в Подмосковье автобус въехал в школу.

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