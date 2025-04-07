Эксперт объяснил, почему можно остаться без пенсии

Юрист Виноградов назвал причины, из-за которых можно остаться без пенсии

Отсутствие требуемого страхового стажа делает невозможным получение страховой пенсии. Об этом заявил декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов в беседе с RT.

«В 2025 году минимальный страховой стаж, дающий право на пенсию, составляет 15 лет, включая периоды работы, за которые производились отчисления страховых взносов», — отметил он.

Виноградов уточнил, что в страховой стаж также включаются уход за ребенком до полутора лет и служба в армии.

Кроме того, необходимо определенное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. Их минимальная сумма должна быть не менее 30, подчеркнул эксперт.

Юрист добавил, что для получения пенсии нужно подать соответствующее заявление — не позднее чем за месяц до предполагаемого дня выхода на пенсию.

2 апреля Виноградов рассказал, что российские власти проведут двухэтапную индексацию страховых пенсий в следующем году. Первая индексация пройдет в феврале следующего года, исходя из уровня инфляции 2025 года. Вторая индексация — в апреле 2026 года с учетом поступлений в Социальный фонд, отметил он. Эксперт пояснил, что эти поступления будут зависеть от экономической обстановки, уровня занятости и прочих факторов. Прогнозируется, что инфляция в 2026 году составит около 4–5%, а доходы Соцфонда могут вырасти на 2–3%.

Ранее россиянам назвали главные условия высокой пенсии.