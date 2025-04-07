Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, почему можно остаться без пенсии

Юрист Виноградов назвал причины, из-за которых можно остаться без пенсии
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Отсутствие требуемого страхового стажа делает невозможным получение страховой пенсии. Об этом заявил декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов в беседе с RT.

«В 2025 году минимальный страховой стаж, дающий право на пенсию, составляет 15 лет, включая периоды работы, за которые производились отчисления страховых взносов», — отметил он.

Виноградов уточнил, что в страховой стаж также включаются уход за ребенком до полутора лет и служба в армии.

Кроме того, необходимо определенное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. Их минимальная сумма должна быть не менее 30, подчеркнул эксперт.

Юрист добавил, что для получения пенсии нужно подать соответствующее заявление — не позднее чем за месяц до предполагаемого дня выхода на пенсию.

2 апреля Виноградов рассказал, что российские власти проведут двухэтапную индексацию страховых пенсий в следующем году. Первая индексация пройдет в феврале следующего года, исходя из уровня инфляции 2025 года. Вторая индексация — в апреле 2026 года с учетом поступлений в Социальный фонд, отметил он. Эксперт пояснил, что эти поступления будут зависеть от экономической обстановки, уровня занятости и прочих факторов. Прогнозируется, что инфляция в 2026 году составит около 4–5%, а доходы Соцфонда могут вырасти на 2–3%.

Ранее россиянам назвали главные условия высокой пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами