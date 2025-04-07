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В «Опоре России» допустили снижение спроса на мигрантов

Вице-президент «Опоры России» Пищальников предрек падение спроса на мигрантов
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В России может снизиться спрос на мигрантов из-за «охлаждения экономики», заявил «Газете.Ru» вице-президент «Опоры России», глава комитета по эффективному производству и производительности труда Дмитрий Пищальников.

«Повышение процентных ставок в условиях кадрового дефицита усугубляет проблему нехватки работников. Борьба за персонал уже привела к резкому росту зарплат в отдельных секторах, особенно там, где используется устаревшее оборудование и снижается доля трудоспособного населения. Миграция долгое время казалась простым решением, но, как показывает опыт, зависимость от иностранной рабочей силы создает новые сложности. Власти и граждане ощущают их в полной мере: от давления на социальную инфраструктуру до снижения мотивации к автоматизации. Одно из последствий «охлаждения» экономики — снижение спроса на мигрантов за счет ужесточения регулирования», — отметил вице-президент.

По его словам, есть мнения, что сокращение миграции только усилит проблему. Пищальников пояснил, что отток рабочих рук ударит по низкоквалифицированным нишам, где зарплаты вырастут еще сильнее. Вице-президент добавил, что это может привести к перетоку кадров — например, инженеры пойдут в курьеры, если в этой сфере зарплаты вырастут.

Пищальников уверен, что в такой ситуации у бизнеса есть два выхода — либо сократить производство, «что, конечно же, тупиковый путь», либо повысить производительность труда, сохранив объемы выпуска с меньшим числом работников. Во многих компаниях процессы не оптимизированы, что приводит к потерям 20–30% фонда оплаты труда, сказал вице-президент.

Пищальников призвал ожидать от властей комплексной политики по росту производительности. По мнению эксперта, первый шаг — создание специализированного ведомства, которое займется разработкой методологии повышения производительности, координацией мер поддержки бизнеса и прямым стимулированием модернизации. Вице-президент заключил, что управление производительностью может стать альтернативой «охлаждению», обеспечив устойчивый рост без зависимости от миграции.

Ранее в Госдуме предложили радикально повысить налоги для мигрантов.

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