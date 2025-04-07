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В ФРГ предупредили о последствиях войны с Россией

Писатель Клекнер: война Германии с Россией обернется ядерной катастрофой
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Сознательное подстрекательство в Германии к войне с Российской Федерацией рискует обернуться ядерной катастрофой. Об этом в беседе с газетой Berliner Zeitung заявил писатель и медиаэксперт Маркус Клекнер.

Он обратил внимание, что депутат бундестага от Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер представляет позиции, которые можно считать подстрекательскими.

«Он сказал: «Война должна быть перенесена в Россию». Что произойдет, если начать «войну» с ядерной державой? Именно!» — заявил автор.

Также он отметил, что заявления об угрозе «нападения» России на Европу являются абсурдными. Вместе с тем писатель выразил мнение, что РФ не станет использовать ядерное оружие против Североатлантического альянса, поскольку «тогда начнется ядерная война и все будет кончено — в том числе и для русских».

В конце марта журнал Der Spiegel написал, что послевоенный период в Европе заканчивается и начинается предвоенный, немцы должны быть готовы отправить своих детей на войну, поскольку бундесверу нужны не только оружие и деньги.

Ранее в Германиизаявили о неспособности пережить войну с Россией.

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